Beşiktaş şampiyon oldu İzmir'de saha bayrama döndü! İşte o görüntüler...
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Beşiktaş şampiyon oldu İzmir'de saha bayrama döndü! İşte o görüntüler... 16.05.2021 | 00:28
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Sergen Yalçın'a büyük sürpriz! Futbolcular basın toplantısını bastı 15.05.2021 | 00:07
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Şampiyonluk sonrası Beşiktaş'tan gönderme! 15.05.2021 | 23:08
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Taraftardan Fatih Terim’e destek! ‘İmparator Fatih Terim’ sesleri... 15.05.2021 | 20:00
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Göztepe Beşiktaş maçı CANLI izle! Göztepe Beşiktaş maçı canlı anlatım izle 15.05.2021 | 17:01
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Süper Lig'de düğüm çözülüyor! Şampiyon kim olacak? İşte son gelişmeler... 15.05.2021 | 13:29
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Ahmet Nur Çebi'den Yeni Malatyaspor maçına ilişkin flaş sözler! 13.05.2021 | 22:28
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Hıncal Uluç, Emre Belözoğlu'na sert çıktı! "Durmadan şişirildi..." 13.05.2021 | 21:55
Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlılar tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı. Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, büyük bir başarıya imza attı. Deplasmanda Göztepe'yi Vida ve Ghezzal'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal asist kralı oldu. Maç sonundaki görüntüler ise görülmeye değerdi...