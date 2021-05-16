Beşiktaş şampiyon oldu İzmir'de saha bayrama döndü! İşte o görüntüler...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlılar tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı. Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, büyük bir başarıya imza attı. Deplasmanda Göztepe'yi Vida ve Ghezzal'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal asist kralı oldu. Maç sonundaki görüntüler ise görülmeye değerdi...