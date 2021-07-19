Beşiktaş Valentin Rosier transferi için Sporting ile anlaşmaya vardı!
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A Spor muhabiri Sercan Dikme, Valentin Rosier transferinde Beşiktaş'ın mutlu sona ulaştığını açıkladı. Siyah beyazlıların Valentin Rosier'in kulübü Sporting ile anlaşma sağladığını ifade eden Dikme, bu transfer karşılığında 4.5 milyon Euro bonservis bedelinin ödeneceğini duyurdu. Öte yandan Rosier, 1 milyon 350 bin Euro maaş karşılığında 4 yıllık imza atacak.