Beşiktaş'ta son dakika: Dorukhan kalacak mı? İşte yanıtı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla milli takıma da yükselen Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Serdar Sarıdağ, A Spor ekranlarında Dorukhan ile ilgili flaş sözler söyledi. Sarıdağ, "Dorukhan'ın Beşiktaş'tan gideceğini düşünüyorum." dedi.