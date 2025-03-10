Video Spor Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video
Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video

Bursasporlu taraftarlar mağlubiyet sonrası olay çıkardı | Video

10.03.2025 | 08:33

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Belediye Kütahyaspor ile Bursaspor arasında Dumlupınar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından şehirde olaylar çıktı. Maçı 3-1 kaybeden Bursaspor taraftarları, stattan ayrıldıktan sonra taşkınlık yaptı.

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Geniş güvenlik önlemleri altında tamamlanan müsabakanın ardından, Bursaspor taraftarları Bursa'ya dönmek için yola çıktı. Ancak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde otobüslerden inen bazı taraftarlar, çevredeki vatandaşlara saldırdı ve araçlara zarar verdi.

Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu. Ancak yaşanan gerginlik ve görüntüler tepki çekti. Olay yerindeki bazı kişiler, polisin müdahale şeklini eleştirirken, bazıları ise Bursaspor taraftarlarının yenilgiyi hazmedemediğini savundu.

Kütahya Valisi Musa Işın, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, maçın olaysız geçtiğini ve Bursaspor taraftarlarına ayrılan kontenjanın artırıldığını vurguladı. Ancak maç sonrası bazı taraftarların taşkınlık yaptığını belirterek, "Taraftarların eylem biçimi ile polisin müdahale şekli incelenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden müfettiş talep edilmiştir. Kusur kimde olursa olsun tespit edilerek kamuoyuna açıklanacaktır." dedi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken, Kütahya Emniyet Müdürlüğü güvenlik kameralarını ve delilleri incelemeye aldı.

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