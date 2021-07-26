Canlı yayında flaş Diego Godin sözleri! "Beşiktaş transfer ederse..."
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A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş ile adı anılan Diego Godin hakkında açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki stoper hakkında konuşan Karaman, "Beşiktaş Uruguaylı oyuncuyu alırsa bir sezon stoper problemi yaşamaz" dedi. Akıllarda bulunan bir diğer soru işareti olan oyuncunun yaşı hakkında da konuşan Karaman, "Yaşla alakalı endişem yok, çünkü oyuncuyu dinlendirdiğinde Vida ve Welinton ikilisi hazır olacak" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)