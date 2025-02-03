Video Spor Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er: "Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız" | Video
Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er:

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er: "Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız" | Video

03.02.2025 | 08:33

Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadele devam ederken takımı sahadan çekmemek için kendilerini zor tuttuklarını söyleyerek, "Ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Çaykur Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rizespor olarak büyük emek verdiklerini aktaran Er, "Bu akşam Fenerbahçe stadında 40 dakika futbol izledik, sonrasında ise yönetmeni malum kişi olan bir tiyatro izledik. Çok üzgünüz. Gençlerimiz sahada canıyla, dişiyle mücadele vermiştir ama neticede ciddi bir emek hırsızlığıyla karşı karşıyayız. Türk futbolunda bunların olması bizleri gerçekten çok üzüyor. Fenerbahçe böyle bir galibiyet neticesinde nasıl seviniyor onu anlamakta da zorlanıyorum. Gerçekten buna ihtiyacı yok. Türk futbolu böyle bir yere varamaz. Biz neredeyse 6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz ama Türk futbolu zarar görmesin diye hiçbir zaman çok kötü açıklamalar yapmadık. Çok nadir açıklamalar olsa da artık bizim de bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Gerçekten kınıyoruz, sahada bize yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan psikolojik baskı netice vermeyince kırmızı kartlara dönüştü ve neticesinde de Rizespor'un burada puanı gasp edildi. Yani her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Sahada oyuncu değişikliği yapmak üzere harekete geçen Rizespor oyuncusu önce sarı kartla sonra kırmızı kartla dışarı atılıyor. Biz Ghezzal ile bu konuyu konuştuk, asla ağzından kötü bir laf çıkmamış" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER, RİZE VE ANADOLU TAKIMLARININ PUANLARINI GASP ETMEKTEN VAZGEÇSİN"
Maçın tartışmalı pozisyonlarının ardından takımı sahadan çekmemek için kendilerini zor tuttuklarını dile getiren Er, "Saha kenarında hakeme baskı kurmak isteyen rakip kulübeye hiçbir hareket yapılmıyor ama küçücük bir harekette Rize kulübesine hemen anında sarı kart veriliyor. Türk futbolu böyle mi dünya seviyesine çıkacak. Biz gerçekten takımımızı sahadan çekmediysek Türk futbolu zarar görmesin diyedir. Dünya futbolu karşısında küçük düşmesin diye kendimizi zor tuttuk. Lütfen artık Anadolu takımlarının bu sıkıntılarını görün. O zaman bırakalım ligi 3 takım çıksın oynasınlar biz de seyredelim. 90-100 puan alsınlar biz de zor çalışmalarla, mücadelelerle çok büyük ekonomik problemlerle sıkıntı çekelim. Bu mudur? Böyle mi futbol gelişecek? Buna artık dur dememiz lazım. Lütfen Rize ve Anadolu takımlarını puanlarını gasp etmekten vazgeçin. Yeter artık diyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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