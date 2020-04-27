"Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile ön protokol imzaladı"
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A Spor yorumcusu Emre Bol, Son Sayfa programında adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Demir Grup Sivassporlu futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladıklarını söyledi.