Erman Toroğlu kırmızı kartı yorumladı! "Vedat Muriqi..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Vedat Muriqi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Toroğlu, "Vedat Muriqi o hareketi nasıl yapar? Nasıl atılır? İnanılır gibi değil. Net kırmızı kart, hakem onu nasıl görmez onu anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.