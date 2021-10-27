Ersin Destanoğlu'ndan Galatasaray derbisi, A Milli Takım ve Avrupa sözleri

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Destanoğlu, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Şu an Beşiktaş'tayım ve hedefe odaklanmış durumdayım. Bu sene önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Bu sene burada başarılı olup Avrupa hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.