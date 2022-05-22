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OTOMATİK OYNAT
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EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video 22.05.2022 | 13:53
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Ayşe Çağırır, dünya şampiyonu! Milli boksörden altın madalya... 19.05.2022 | 19:40
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Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı 19.05.2022 | 18:43
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Dünya şampiyonuna davullu zurnalı karşılama | Video 17.05.2022 | 11:35
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Şampiyon kramponların biri fanusta diğeri satışta | Video 15.05.2022 | 11:10
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Trabzon Meydanı tıklım tıklım! 14.05.2022 | 21:50
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Büyükçekmece’de motosikletli kadın, çocuğa çarpacağı iddiası ile darbedildi 14.05.2022 | 21:51
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'KUPAYI ALIP GELİN' 14.05.2022 | 20:51
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"Trabzonspor bayrağı İstanbul Boğazı'na da asılır" 14.05.2022 | 20:13
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Trabzon bandosu ve taraftarları, Bordo-Mavili takımı böyle karşıladı. 14.05.2022 | 18:44
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"Bordoya mavi diyenler uğruna, inadına şampiyon Trabzon" 14.05.2022 | 18:19
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Sabah TV Trabzon'da... "Trabzonspor sevgisi sınır tanımıyor" | Video 14.05.2022 | 13:52
Turkish Airlines EuroLeague'de Real Madrid ile final maçına çıkan temsilcimiz Anadolu Efes tarih yazdı. Final Four'da Olympiakos'u, Vasilije Micic’in son saniye üçlüğü ile devirerek finale yükselme başarısı gösteren Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirdi ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Türkiye’ye dönen EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes kafilesini kaptan pilot, anons ile tebrik etti. İşte o görüntüler…