EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu | Video

Turkish Airlines EuroLeague'de Real Madrid ile final maçına çıkan temsilcimiz Anadolu Efes tarih yazdı. Final Four'da Olympiakos'u, Vasilije Micic’in son saniye üçlüğü ile devirerek finale yükselme başarısı gösteren Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57'lik skorla devirdi ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Türkiye’ye dönen EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes kafilesini kaptan pilot, anons ile tebrik etti. İşte o görüntüler…