Fenerbahçe 4-2 Hatayspor | İsmail Kartal "Bright'a oyun oynamayı yasakladım" | Video 23.10.2023 | 08:52 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 4-2 kazandıkları Hatayspor maçının ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, takımın seviyesine çıkarmak istediği oyuncular olduğunu ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, kazandıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Milli arada kalan kalan oyuncularla gayet iyi çalıştık. Milli takımdan dönenlerle de Hatayspor'u iyi analiz ettik. Farklı sistemle oynayabileceklerini düşünmedik ama esame listesi gelince dedik ki 'güçlü oynayacaklar'. Her türlü siteme alışık olduğumuz için sürekli çalışıyoruz. Hangi sistemle karşılaşırsak karşılaşalım. İlk yarı güzel başladı. Volkan Hoca 5'li başlayınca hemen 2-0 öne geçtik. İkinci yarı kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğimizi ciddiyeti elden bırakmadan atabiliyorsak 4-5 golü de atabilmemiz gerektiğini oyuncularla konuştuk. İkinci yarı rehavetle iyi başlayamadık gol yedik bir tane de kaçırdılar. Son golle dengeyi bulduk. İkinci yarı ortada gidip gelmeye başladı. 1 gol daha yedik sonuçta bugün kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor ve Volkan Demirel kardeşime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"BRİGHT'IN EKSİKLERİ VAR, DÜZELTİRSE BİRİNCİ SINIF OYUNCU OLACAK"

İsmail Kartal, Bright Osayi-Samuel'in performansıyla ilgili olarak, "Bright'ın eksikleri var. İstedim Bright değil. Dün kendisiyle uzun bir toplantı yaptım. Özellikle gece yarılarına kadar oyun oynamalarını yasakladım. Bana söz verdi; 'bundan sonra daha iyi olacağım' dedi. Düzeltmesi gereken eksikleri var düzeltirse birinci sınıf oyuncu olacak" değerlendirmesini yaptı.

"TAKIM SEVİYESİNE ÇIKARMAK İSTEDİĞİM OYUNCULAR"

Müsabakada kısa bir sakatlık geçiren Livakovic'in durumu sorulması üzerine Kartal, Zajc'ın performansı ile ilgili de "Doktordan herhangi bir rapor almadım. Çok kötü bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Zajc, kamp geçirmedi. Geçen seneden pubis sakatlığı var. Sürekli milli takıma gidiyor. Düzenli antrenman yapıp, fiziksel gelişimini tam sağlayamıyor. 13-14 oyuncu milli takıma gidiyor. Bazı oyuncuların performansı yukarı çekmek istesek de milli takıma gittikleri için istediğimiz seviyeye çıkamıyoruz. Bazılarıyla da özel antrenmanlarla takım seviyesine çıkarmak istediğim oyuncular var" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA RAHATLIK VE ÖZGÜRLÜK VERİYORUM"

Takımda galibiyet serisinden ötürü stres oluşmaması adına bir çalışma yapmadıklarını aktaran İsmail Kartal, "Biz stresle ilgili çalışma yapmadık. Ben sadece oyuncularımla antrenmanlarda her maçı analizlerini yaparak hikayesi başkadır. Hatayspor'a da 2-3 çeşit taktikle hazırlandık. Oyuncular bunu anlayarak görevini yerine getiriyor. Onlara rahatlık ve özgürlük veriyorum. Oyun içinde farklı değişiklikler olabiliyor. Bunlardan oyuncular keyif alıyorlar. Tesislerde de oyuncuları strese sokacak baskı altına almıyorum. Rahat bırakıyorum. Konuşarak disiplinle bunları yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"SÜPER KUPA'NIN O TARİHTE OLMASI YABANCILAR TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANMAYABİLİR"

Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak olması ile ilgili de, "Yabacıların yılbaşı tatili var. O tarihte bu maçın olması yabancılar arasından çok olumlu karşılanmayabilir. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar bu. Bizim bu kararı değiştirecek halimiz yok. Biz oynarız bizim için sorun değil" diye konuştu.