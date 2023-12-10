Fenerbahçe, Beşiktaş zaferini soyunma odasında böyle kutladı | Video
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1'lik skorla yenerek derbiden zaferle ayrıldı. Fenerbahçeli futbolcular derbi galibiyetini soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncusu Osayi Samuel, soyunma odasındaki büyük coşkuyu sosyal medya hesabından yayınladı.
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