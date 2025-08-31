Video Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video

31.08.2025 | 08:51

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe oradan konaklayacağı otele yerleşti. Çok sayıda taraftar otelin önünde takımına destek verdi. Sarı-lacivertli kafile de maç saatini beklemeye başladı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara’ya geldi | Video 01:03
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video 31.08.2025 | 08:51
Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 15:05
Barış Alper Yılmaz gidecek mi kalacak mı? Okan Buruk açıkladı | Video 31.08.2025 | 08:51
Jose Mourinho Türkiye’den ayrıldı! | Video 01:18
Jose Mourinho Türkiye'den ayrıldı! | Video 30.08.2025 | 13:11
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 10:31
SON DAKİKA: Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı! | Video 29.08.2025 | 10:55
Galatasaray’ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul’da | Video 10:54
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, İstanbul'da | Video 28.08.2025 | 08:56
Jose Mourinho: Bizden daha iyi bir takıma kaybettik | Video 08:15
Jose Mourinho: "Bizden daha iyi bir takıma kaybettik" | Video 28.08.2025 | 09:05
Okan Buruk’tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 04:33
Okan Buruk'tan maç sonu Barış Alper açıklaması | Video 25.08.2025 | 08:58
Jose Mourinho’dan transfer açıklaması | Video 13:12
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması | Video 24.08.2025 | 08:47
Fenerbahçe’nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul’a geldi | Video 00:44
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, İstanbul'a geldi | Video 22.08.2025 | 15:53
Jose Mourinho: Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok | Video 09:48
Jose Mourinho: "Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yok" | Video 21.08.2025 | 08:51
Mauro Icardi’nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 00:38
Mauro Icardi'nin Galatasaray taraftarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı! 20.08.2025 | 11:08
Konyaspor’un yeni transferi Jackson Muleka, Konya’ya geldi | Video 01:23
Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi | Video 20.08.2025 | 08:51
Mourinho’dan flaş sözler! Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim | Video 13:27
Mourinho'dan flaş sözler! "Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim" | Video 19.08.2025 | 16:30
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video 00:23
Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video 19.08.2025 | 08:55
Jose Mourinho: Bugün bir duvara karşı oynadık | Video 05:53
Jose Mourinho: "Bugün bir duvara karşı oynadık" | Video 17.08.2025 | 08:36
Mauro Icardi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 05:30
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması | Video 13.08.2025 | 11:08
Jose Mourinho: Şampiyonlar Ligi’ne hazırım | Video 10:42
Jose Mourinho: "Şampiyonlar Ligi’ne hazırım" | Video 13.08.2025 | 09:12
Serdal Adalı’dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Türkiye’ye gelecekse Beşiktaş’ta oynamak istiyor | Video 01:03
Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Türkiye'ye gelecekse Beşiktaş'ta oynamak istiyor" | Video 11.08.2025 | 16:09
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari’ye kiralandı | Video 00:16
Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye kiralandı | Video 03.08.2025 | 16:40
Galatasaray’ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park’ta imza töreni düzenlendi | Video 12:15
Galatasaray'ın yıldızları Victor Osimhen ve Leroy Sane için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi | Video 03.08.2025 | 08:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY