Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya geldi | Video 31.08.2025 | 08:51 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için Ankara'ya geldi. Sarı-lacivertli ekip çok sayıda taraftar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için akşam saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na geldi. Fenerbahçe oradan konaklayacağı otele yerleşti. Çok sayıda taraftar otelin önünde takımına destek verdi. Sarı-lacivertli kafile de maç saatini beklemeye başladı.