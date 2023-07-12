Video Spor Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ

12.07.2023 | 13:54

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Pari Premier Cup'ta, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek. Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe, normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılarda 4-3 kaybetmişti. Kızılyıldız ise turnuvada Zenit ve Neftchi ile oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı. Bu akşam Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak. Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Bu zorlu maçı https://www.ssportplus.com/ adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.

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