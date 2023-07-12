Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Pari Premier Cup'ta, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya gelecek. Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe, normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılarda 4-3 kaybetmişti. Kızılyıldız ise turnuvada Zenit ve Neftchi ile oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı. Bu akşam Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak. Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Bu zorlu maçı https://www.ssportplus.com/ adresinden üye olarak izleyebilirsiniz.
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