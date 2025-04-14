Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz'ı çıldırttı | Video
Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe için imalı sözlerde bulunan taraftara tepki gösterdi.
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