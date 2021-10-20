Video Spor Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki!
Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki!

Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki!

20.10.2021 | 16:50

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Fenerbahçe teknik patronu Vitor Pereira, zorlu Royal Antwerp maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk hakemlerinin kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade eden Pereira, Avrupa karşılaşmalarında tecrübenin ön plana çıktığını vurguladı. İşte Vitor Pereira'nın açıklamaları...

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