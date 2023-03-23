Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK

Sarı-lacivertliler, bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da Zenit ile özel maçta karşılaşacak. Milli arayı fırsat bilen sarı lacivertli ekip, bu süre zarfında hazırlık maçı ile oyuncularını zinde tutmak istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler bu kapsamda Fenerbahçe Zenit maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Maç FB Tv ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.