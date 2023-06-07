Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Gürcan Bilgiç'ten bomba iddia | Video

Fenerbahçe'de kaçan şampiyonluğun faturası başta Ali Koç yönetimine kesildi. Yönetim ise Jorge Jesus yerine yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. SABAH Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, A Spor canlı yayınında Fenerbahçe için düşünülen teknik direktörün Abdullah Avcı olduğunu öne sürdü.