Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video
Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maç sonu yönetime ve teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. Protestolar esnasında müzik açan stad görevlisi de tepkilerden nasibini aldı.
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