Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video

Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maç sonu yönetime ve teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. Protestolar esnasında müzik açan stad görevlisi de tepkilerden nasibini aldı.