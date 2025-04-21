Video Spor Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video
Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından müzik açan görevliye tepki gösterdi | Video

21.04.2025 | 08:42

Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de taraftarlar maç sonu yönetime ve teknik direktör Jose Mourinho'ya büyük tepki gösterdi. Protestolar esnasında müzik açan stad görevlisi de tepkilerden nasibini aldı.

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