Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNK

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura heyecanı bugün yaşanacak. Play-off karşılamalarının tamamlanmasının ardından gözler UEFA kura çekimine çevrildi. Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri, bu kura çekimde belli oluyor. 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turu kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te Konferans Ligi kura çekimi ise 15:00'te gerçekleştirilecek. Kura çekimi EXXEN TV canlı olarak yayınlayacak. Sporseverler; Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri kim oldu sorusunun cevabını https://www.exxen.com/tr adresinden canlı olarak bulabilirler.