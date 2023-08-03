Video Spor Galatasaray 1-0 Zalgiris | Okan Buruk: "Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" | Video
Galatasaray 1-0 Zalgiris | Okan Buruk:

Galatasaray 1-0 Zalgiris | Okan Buruk: "Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" | Video

03.08.2023 | 08:46

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turu geçmelerine rağmen savunma olarak hatalar yaptıklarını dile getirerek, “Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş müsabakasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi FK Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin savunmada bekleyerek bizi karşılayacağını tahmin ediyorduk ve sahada da 10 kişilik bir savunma anlayışı gördük. İlk yarı ve ikinci yarı birer tane pozisyon verdik. Biz ikinci yarı daha net pozisyonlara girdik. Yunus Akgün'ün oyuna girmesiyle birlikte bizim için daha hareketli bir müsabaka oldu. Rakip yarı alanda topa daha çok sahip olduk. İlk golden sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendirip 2. golü bulabilseydik, rakibin direncini daha çabuk kırabilirdik. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

Savunma arkasına atılan paslarda sorun yaşadıklarını vurgulayan Buruk, "İlk maçta da benzer pozisyonlar verdik. Rakibimizin tek oyun anlayışı ilerideki oyuncuları üzerinden ilerlediler. Aslında ayağını iyi kullanabilen bir oyuncu olsaydı işler değişebilirdi. Bugün savunmamızın arkasına atılan toplarda yaşadığımız aksaklıkları bir sonraki müsabaka öncesi çözeceğiz. Bir sonraki turdaki rakibimiz daha farklı oyun yapısına sahip bir takım olacak. Eksik olan oyuncularımızın da takıma katılmasıyla daha oturmuş bir oyun düzeni ile sahada olabileceğiz" diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA GEÇEN SENEKİ GALATASARAY'I İZLETECEĞİZ"
Sakat olan ve henüz hazır olmayan oyuncularının oyun yapısını etkilediğini söyleyen Okan Buruk, "Tabii ki Torreira gibi bir oyuncunun eksikliği sahada hissediliyor. O sahadayken daha dinamik bir Galatasaray izleyebiliyoruz. Bugün de orta alanda eksikliği hissedildi. Rashica'yı tabii ki kadromuzda görmek isteriz. O konuda süreç henüz devam ediyor. Takım savunmasını hep önden başlatan bir takımız. Önde baskı yapan bir takım ruhuna sahibiz. Sahadaki oyuncu grubuna göre oyun yapısı da değişiklik gösterebiliyor. Ama biz yine geçen sene olduğu gibi baskılı oynayan, önde basan bir Galatasaray'ı taraftarlara izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Tam olarak hazır bir görüntü vermediklerini dile getiren Okan Buruk, "Bazı oyuncularımız daha hazır geldiler. Daha geç gelen katılan oyuncularımız var. Fiziksel olarak da daha çabuk hazırlanan oyuncularımız var. Henüz iki resmi maç oynadık. Bugün ayrıca çok nemli bir havada oynadık. Bu da bizi etkiledi. Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray 1-0 Zalgiris | Okan Buruk: Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz | Video 07:04
Galatasaray 1-0 Zalgiris | Okan Buruk: "Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" | Video 03.08.2023 | 08:46
Galatasaray - Zalgiris MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Rövanş Maçı SPOR SMART Link 06:26
Galatasaray - Zalgiris MAÇI CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi Rövanş Maçı SPOR SMART Link 02.08.2023 | 13:44
Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay: Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray | Video 03:35
Galatasaray’ın yeni transferi Kerem Demirbay: "Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray" | Video 02.08.2023 | 08:41
Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul’a geldi 01:22
Kerem Demirbay, Galatasaray için İstanbul'a geldi 02.08.2023 | 07:59
Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi | Video 08:06
Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi | Video 30.07.2023 | 23:29
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı canlı izle! | Video 01:20
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı canlı izle! | Video 25.07.2023 | 16:33
Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı | Video 00:49
Galatasaray, Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı | Video 24.07.2023 | 22:40
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul’da 11:56
Galatasaray haberleri: Zaha İstanbul'da 23.07.2023 | 23:23
Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
Futbolcu Emrecan Uzunhan’ın karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.07.2023 | 10:56
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da | Video 03:20
Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Rodrigo Becao, İstanbul’da | Video 20.07.2023 | 08:50
’File’nin Sultanları’ yurda döndü | Video 13:16
'File’nin Sultanları' yurda döndü | Video 18.07.2023 | 17:04
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 01:00
Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu! Voleybolda gurur dolu gece... | Video 17.07.2023 | 09:27
Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt’ta at binip cirit oynadı | Video 01:28
Milli futbolcu Çalhanoğlu memleketi Bayburt'ta at binip cirit oynadı | Video 16.07.2023 | 08:34
Neftçi - Fenerbahçe maçı canlı izle! Neftçi PFK - Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | Video 01:08
Neftçi - Fenerbahçe maçı canlı izle! Neftçi PFK - Fenerbahçe maçı canlı yayın linki | Video 15.07.2023 | 11:54
Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 02:11
Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 14.07.2023 | 14:29
Simge Sağın’a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 01:48
Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 13.07.2023 | 14:36
Mehmet Büyükekşi: Arda Güler’i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim | Video 02:16
Mehmet Büyükekşi: "Arda Güler'i Türk futboluna kazandıran Fenerbahçe’ye teşekkür ederim" | Video 12.07.2023 | 14:57
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 05:20
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | SSPORT CANLI YAYIN LİNKİ 12.07.2023 | 13:54
Angelino Galatasaray’da! Icardi ve Paredes yolda | Video 02:05
Angelino Galatasaray'da! Icardi ve Paredes yolda | Video 12.07.2023 | 13:42
Arda Turan: Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli | Video 03:16
Arda Turan: "Arda Güler, çok kıymetli ve çok değerli" | Video 11.07.2023 | 15:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA