Video Spor Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor"
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama

Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor"

18.08.2024 | 08:04

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçının ardından, yaptığı açıklamada, buradaki futbol tutkusunun kendi futbol bakışıyla örtüştüğünü ve kendisinin yine de buradaki futbola adapte olması gerektiğini söyledi.

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