Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe maçı ardından Jose Mourinho'dan açıklama "Türk futboluna adapte olmam gerekiyor"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçının ardından, yaptığı açıklamada, buradaki futbol tutkusunun kendi futbol bakışıyla örtüştüğünü ve kendisinin yine de buradaki futbola adapte olması gerektiğini söyledi.
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