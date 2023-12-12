Hakemler açıklamalarda bulundu! "Halil Umut Meler'in yanındayız" | Video
Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırı sonrası hakemler toplu açıklamalarda bulundu. Arda Kardeşler, "Halil Umut Meler'in yanındayız. Kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız..." ifadelerini kullandı.
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