İstanbulspor 4-2 Kilis Belediyespor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İstanbulspor sahasında Kilis Belediyespor'u konuk etti. Bu mücadeleden İstanbulspor 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve turu geçen taraf oldu. İşte özet...