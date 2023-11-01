Video Spor İstanbulspor - Kepezspor maçında tartışmalı pozisyon! Top çizgiyi geçti mi?
İstanbulspor - Kepezspor maçında tartışmalı pozisyon! Top çizgiyi geçti mi?

İstanbulspor - Kepezspor maçında tartışmalı pozisyon! Top çizgiyi geçti mi?

01.11.2023 | 17:56

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İstanbulspor ile Kepezspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 85. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Kepezspor'un kaleyi bulan şutunda topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu oldu. İşte o anlar...

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