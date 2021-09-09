Video Spor Josef de Souza'dan Coutinho sözleri! "Sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum"

Josef de Souza'dan Coutinho sözleri! "Sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum"

Josef de Souza'dan Coutinho sözleri!
09.09.2021 | 16:56

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Josef de Souza, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Brezilyalı orta saha, Coutinho'nun siyah beyazlılara transferine dair, "Philippe Coutinho'ya sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum. Bizden 3 yaş küçük, sürekli bizi izlerdi. Alex hayranı. Barcelona'da oynuyor ve umarım başarılı olur. Bir gün umarım Beşiktaş'a gelir, neden olmasın." dedi.

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