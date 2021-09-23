Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Kayserisporlu taraftarların 3. golden sonraki sevinci gülümsetti | Video 23.09.2021 | 12:35
00:24
01:29
10:28
00:59
Erman Toroğlu: "Galatasaray zavallı top oynadı" 22.09.2021 | 22:31
02:52
"Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın açıklamaları izletilmiş" 22.09.2021 | 14:52
02:20
03:07
Galatasaray'a Kayseri'de coşkulu karşılama! Fatih Terim'in elini öptü ve... 22.09.2021 | 00:49
02:29
Murat Sancak'tan Balotelli yorumu: "Deliye, deli denmez" 22.09.2021 | 00:03
08:47
Sergen Yalçın'dan maç sonu Balotelli ve Stefan Kuntz açıklaması 22.09.2021 | 00:09
00:56
Erman Toroğlu Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk yarısını değerlendirdi 21.09.2021 | 23:56
06:20
Burak Elmas ve Ali Koç, Voleybol Gecesi'nde bir araya geldi | Video 21.09.2021 | 09:32
01:36
Mustafa Muhammed 13 maçtır gol atamıyor | Video 21.09.2021 | 09:34
01:20
Murat Özbostan'dan Berisha için flaş sözler! "Fenerbahçe'nin golcüsü değil" 20.09.2021 | 18:55
02:27
Stefan Kuntz'dan Sergen Yalçın sözleri! "Görünce kahkaha attım" 20.09.2021 | 17:08
08:52
01:27
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video 20.09.2021 | 15:09
04:27
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video 20.09.2021 | 14:52
00:15
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video 20.09.2021 | 14:10
11:41
Vitor Pereira Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu 19.09.2021 | 23:18
Kayserispor taraftarı 2 kişinin, Galatasaray'a karşı atılan 3. goldeki sevinci kameralara yansıdı.
Kayserispor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek, puanını 10'a çıkardı. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadelenin 53. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Mame Thiam, taraftarları büyük sevince boğdu. Bu sırada, bir dükkanda maçı izleyen iki taraftar da Thiam'ın kullandığı penaltıyı filelere göndermesinin ardından büyük sevinç yaşadı. İkilinin sevinci yüzleri gülümsetirken, o anlar kameralara yansıdı.