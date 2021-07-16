Video Spor Kenan Karaman: "Aklımda hep Beşiktaş vardı"

Kenan Karaman: "Aklımda hep Beşiktaş vardı"

Kenan Karaman:
16.07.2021 | 21:35

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Kenan Karaman, siyah beyazlı takıma katılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Aklında hep Beşiktaş'ın olduğunu ifade eden A Milli oyuncu, "Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi EURO 2020'den de önceydi, beni ısrarla transfer etmek istediler" dedi.

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Kenan Karaman'ın açıklamalarından satır başları;

"Böyle büyük bir camiaya katıldığım için çok mutluyum. Çok gururluyum. İnşallah burada güzel sezonlar geçiririz."

"Kendi ülkemde olmak çok güzel bir şey. Futbol hayatımı hep Almanya'da sürdürdüm. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordum. Beşiktaş'ın ilgisi EURO 2020'den de önceydi, beni ısrarla transfer etmek istediler. Aklımda hep Beşiktaş vardı."

"Kaan Ayhan benim çok yakın arkadaşım. O da bir gün Türkiye'de oynamak ister diye düşünüyorum. Ama geleceği hakkında kendisi karar vermek ister."

"Türkiye'den farklı tekliflerde oldu. Ama en erken Beşiktaş davrandı. İlk baştan beri Beşiktaş güzel bir his verdi. Burada olduğum için çok çok mutluyum."

"Sergen hocayı küçüklüğümden beri takip ediyorum. Hem futbolculuğunu hem hocalığını seviyorum. Bana çok şey katacağını düşünüyorum."

"Kendimi en iyi santrfor bölgesinde görüyorum. %100 performansımı orada verebiliyorum."

"Benim için Şampiyonlar Ligi de çok önemli, Beşiktaş'a gelme sebeplerimden biri. Şampiyonlar Ligi bambaşka olacak, kendimi iyi hazırlayacağım."

"Gurbetçi oyuncuların Beşiktaş'ta başarılı olduğunu gördüm. Olcay abi çok sevdiğim bir abidir. İnşallah gollerimle asistlerimle Beşiktaş'a hizmet ederim. Beşiktaş taraftarına hayranım."

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