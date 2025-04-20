Video Spor Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video

Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video

20.04.2025 | 08:34

Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşen Kocaelispor'un taraftarları sokaklara döküldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Boluspor maçının 1-0 sona ermesinin ardından Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti. Maçın bitiş düdüğü ile Kocaelispor'lu taraftarlar sokaklara döküldü. Ellerinde bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, meşaleler yaktı. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yayınladığı mesajda, "1. Lig'de 2024-2025 sezonunu bitime 4 hafta kala garantileyerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Kocaelispor'u tebrik ediyor, başta Başkan Recep Durul olmak üzere Yönetim Kurulu, Teknik Ekip ile Futbolcu kardeşlerimize, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise alana cep telefonu ile bağlanarak taraftarlara seslendi. Büyükakın, "Bu başarı Kocaelispor'a inanların başarısı. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk tüm kente armağan olsun. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu gece gönlünüzce eğlenin. Şampiyonluk hayırlı olsun. Hasret bitti" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 02:35
Kocaelispor taraftarı sokaklara döküldü | Video 20.04.2025 | 08:34
Ole Gunnar Solskjaer: Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor | Video 06:34
Ole Gunnar Solskjaer: "Kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor" | Video 20.04.2025 | 08:33
Trabzonspor, İrfan Can’ı mı istiyor? | Video 00:36
Trabzonspor, İrfan Can'ı mı istiyor? | Video 17.04.2025 | 12:55
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım | Video 03:59
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais: "Galatasaray'a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım" | Video 16.04.2025 | 12:58
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz’ı çıldırttı | Video 00:29
Fenerbahçe sözleri Burak Yılmaz'ı çıldırttı | Video 14.04.2025 | 13:41
Hasan Arat: Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir | Video 09:03
Hasan Arat: "Tevfik Yamantürk derhal istifa etmelidir" | Video 13.04.2025 | 12:40
Beşiktaş Divan Kurulu’nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat’a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video 01:44
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik! Eski başkan Hasan Arat'a yumruklu saldırı! İşte o anlar... | Video 12.04.2025 | 16:09
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video 00:21
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı öncesi Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında gerginlik! | Video 12.04.2025 | 10:57
Cristiano Ronaldo’nun Fas’taki otelinde korkutan yangın | Video 00:19
Cristiano Ronaldo'nun Fas'taki otelinde korkutan yangın | Video 08.04.2025 | 15:55
Ole Gunnar Solskjaer: İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük | Video 06:22
Ole Gunnar Solskjaer: "İkinci yarı forması için savaşan oyuncular gördük" | Video 08.04.2025 | 08:44
Jose Mourinho’dan Okan Buruk açıklaması: Eminim Hollywood’dakiler de izlemiştir | Video 10:53
Jose Mourinho'dan Okan Buruk açıklaması: "Eminim Hollywood'dakiler de izlemiştir" | Video 07.04.2025 | 08:36
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: Foti, Barış’ın annesine küfür etmiş 01:25
Metin Öztürk, hakem raporunu açıkladı: "Foti, Barış'ın annesine küfür etmiş" 04.04.2025 | 23:18
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:41
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 01:11
GOL | Beşiktaş 1-3 Göztepe 03.04.2025 | 22:25
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 02:41
GOL | Beşiktaş 1-2 Göztepe 03.04.2025 | 22:25
GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe 01:07
GOL | Beşiktaş 1-1 Göztepe 03.04.2025 | 21:18
GOL | Beşiktaş 1-0 Göztepe 01:20
GOL | Beşiktaş 1-0 Göztepe 03.04.2025 | 21:13
Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay hareket! Burnunu sıktı, ortalık karıştı | Video 08:55
Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay hareket! Burnunu sıktı, ortalık karıştı | Video 03.04.2025 | 10:19
Okan Buruk: Fenerbahçe’nin attığı gol çok net ofsayt | Video 14:54
Okan Buruk: "Fenerbahçe'nin attığı gol çok net ofsayt" | Video 03.04.2025 | 09:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY