Konyaspor 1-0 Beşiktaş | Recep Uçar: "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı yürekten kutluyorum" | Video
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "İnsanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan oyuna giren, girmeyen, kart gören, görmeyen bütün oyuncularımızı canıgönülden, yürekten kutluyorum" dedi.
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