Mario Lemina: "Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor" | Video 04.05.2025 | 08:38 Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 4-1 kazanılan Sivasspor maçı sonrası, takım olarak savunma hattında sağlam bir temel kurduklarını ve bu durumun hücum oyuncularına olumlu katkı sağladığını dile getirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılıların Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda fazla gol attığı için Lucas Torreira adına mutlu olduğunu belirten Lemina, "Kendisi iyi bir form tuttu. Form tutması da takıma yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun hepimiz için artıları var. Onun için çok mutluyum" diye konuştu.

"İYİ BİR ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sivasspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Maçı kazandık. Karşılaşmayı da agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da şansları bizden yana gösteriyor. Ligi, iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"BİZİM GERİDE SAĞLAM DURMAMIZ, İLERİDEKİ OYUNCULARA POZİTİF KATKI SAĞLIYOR"

Takıma transfer olmasından sonra savunmada iyi bir denge kurduklarını aktaran Gabonlu futbolcu, "Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Fernando Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum da hücum hattına yarıyor. Bizim geride sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.