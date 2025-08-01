Video Spor Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..."
Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Osimhen sonrası önceliğimiz..."

01.08.2025 | 06:10

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, A Spor'un özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Victor Osimhen transferinin ardından takviye yapmayı düşündükleri iki bölgeyi açıkladı.

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