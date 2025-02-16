Video Spor Ole Gunnar Solskjaer: "Oyuncularıma savaşmamız gerektiğini söyledim" | Video
Ole Gunnar Solskjaer:

Ole Gunnar Solskjaer: "Oyuncularıma savaşmamız gerektiğini söyledim" | Video

16.02.2025 | 08:40

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-1 kazanılan Trabzonspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı hem gelişim süreçleri hem de inşa ettikleri yapı açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"
Kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Solskjaer, "İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz yapı ve inanç anlamında önemli galibiyet oldu. İki yarıya da iyi başladık. Maçın genelinde de de iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA SAVAŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"
Norveçli teknik adam, devre arasında soyunma odasında oyuncularına neler söylediğini de anlatarak, "Oyuncularıma iyi başladığımızı söyledim. Gole kadar iyi oynadık. Golden sonra bir durduk. Enerji toplama için bir durma diyebiliriz. Oyuncularıma savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim. İkinci yarıya da savaşarak başladık. Taktik anlamında ufak değişiklikler yaptık. Taraftar da inanılmaz destek odu. Oyuncuların bir şeyleri değiştirmek istediğini görünce taraftarlar da destek veriyor" şeklinde konuştu.

"GENÇLERLE TECRÜBELİ OYUNCULARI HARMANLAMAK İSTİYORUZ"
Beşiktaş'ın son 2-3 yıldır zor zamanlardan geçtiğini hatırlatan Solskjaer, "Çok fazla başkan ve teknik direktör değişti. Ben geldiğimde de takım moral ve seviye olarak aşağıdaydı. Ama başkanımızın projeye inancı, isteği çok şeyi farklılaştırıyor. İlk konuştuğumuzda da mantalitesini sevmiştim. Çünkü çalışan, savaşan oyunculardan kurulu bir takım istiyor. Doğru ve enerjisini sahaya yanıştan genç oyuncuları görmek istiyoruz. Tabii tecrübeli oyuncular da görmek istiyoruz. Bunları harmanlamak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"DOMİNE EDEN BİR BEŞİKTAŞ KURMAK İSTİYORUZ
Yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo hakkında da görüşlerini aktaran Ole Gunnar Solskjaer, "Biz domine eden bir Beşiktaş kurmak istiyoruz. İkisi de yetenekli ve iyi karakterli oyuncular. Zaman lazım. İkisi de başka kültürden geldi. Yavaş yavaş oynayacaklar. Bugün maçın atmosferi dolayısıyla diğer oyuncular oynadılar. İkisi de önemli oyuncular olarak. Biz Beşiktaş'ın geleceğini kuruyoruz. Onlardan beklentimizi düşürmememiz gerekiyor. Şu an çok gençler. İkisi de Beşiktaş'ın geleceği için çok önemli" diye konuştu.

Solskjaer, Chamberlain'in de fiziksel olarak geliştiğini, gün geçtikçe daha iyi olacağını ve kendisini orta sahada oynatmayı düşündüğünü söyledi.

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