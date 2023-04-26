Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Olympiakos'a konuk oluyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından saat 21:45'te canlı olarak izleyebilirsiniz. SSport kanallarına www.ssportplus.com adresinden üye olabilirsiniz.