Video Spor Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK
Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK

Olympiacos - Fenerbahçe Beko CANLI İZLE | Euroleague S SPORT CANLI LİNK

26.04.2023 | 15:36

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off çeyrek final serisi ilk maçında Olympiakos'a konuk oluyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından saat 21:45'te canlı olarak izleyebilirsiniz. SSport kanallarına www.ssportplus.com adresinden üye olabilirsiniz.

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