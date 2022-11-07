Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
04:11
TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
04:11
TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
16:41
02:10
Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
01:43
Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 07.11.2022 | 09:41
00:58
Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 07.11.2022 | 09:42
04:44
10:30
Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: "Dünyanın en garip fikstürü" 06.11.2022 | 08:40
10:26
00:41
00:52
Morutan maça damga vurdu 05.11.2022 | 19:45
00:31
06:49
07:03
03:00
04:37
02:17
Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
02:34
Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
02:53
Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, genç teknik adamın döneminde beklediği sonuçları alamadı. Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, görevi Şenol Güneş'e emanet etti. İkinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u görkemli bir skorla mağlup eden Şenol Güneş, ikinci maçında Galatasaray'a takıldı. Sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, kadroda adeta neşteri vurdu.