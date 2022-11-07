Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video

Süper Lig'de bu sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş, genç teknik adamın döneminde beklediği sonuçları alamadı. Fransız çalıştırıcıyla yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, görevi Şenol Güneş'e emanet etti. İkinci döneminin ilk maçında Ümraniyespor'u görkemli bir skorla mağlup eden Şenol Güneş, ikinci maçında Galatasaray'a takıldı. Sarı-kırmızılılara 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Güneş, kadroda adeta neşteri vurdu.