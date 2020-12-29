Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İlk defa hakem hatasına kurban gitmiyoruz. Bu olayların Beşiktaş ile hiçbir alakası yok. Hakemin hatası. Benim kızdığım hakemin yaptığı değil, kaptanımın kırmızı kart görmesi" ifadelerini kullandı.