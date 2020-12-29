Video Spor Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz
29.12.2020 | 01:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz 06:52
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz 29.12.2020 | 01:29
Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin 03:33
Mecnun Otyakmaz: VAR iptal edilsin 29.12.2020 | 01:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz 06:27
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: İlk defa kurban gitmiyoruz 29.12.2020 | 01:25
Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu 03:39
Son dakika haberi: Ankaragücü'ne transfer yasağı! Başkan Fatih Mert A Spor'a konuştu 28.12.2020 | 11:55
Beşiktaş Kenan Karaman'ı istiyor! 03:14
Beşiktaş Kenan Karaman'ı istiyor! 27.12.2020 | 00:00
Erman Toroğlu: MHK hakem raporlarını görmüyor 00:44
Erman Toroğlu: MHK hakem raporlarını görmüyor 27.12.2020 | 22:50
Dorukhan'ın istediği ücreti duyurdu! 00:59
Dorukhan'ın istediği ücreti duyurdu! 27.12.2020 | 16:39
Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz 01:06
"Fenerbahçe Erol Bulut ile şampiyon olamaz" 27.12.2020 | 14:42
Arda eleştirilere yanıt verdi! 01:36
Arda eleştirilere yanıt verdi! 27.12.2020 | 10:18
Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı! 00:59
Canlı yayında flaş Fatih Terim detayı! 27.12.2020 | 09:36
Erman Toroğlu'ndan PFDK'nın Rafael kararına eleştiri! Önü açılmıştır 01:23
Erman Toroğlu'ndan PFDK'nın Rafael kararına eleştiri! "Önü açılmıştır" 26.12.2020 | 23:42
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Trabzonspor maçını Vodafone Park'ta oynayacağız 10:49
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: Trabzonspor maçını Vodafone Park'ta oynayacağız 26.12.2020 | 23:36
Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı 03:45
Abdullah Avcı: 2. golden sonra kopukluklar başladı 26.12.2020 | 23:25
Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor 02:08
Levent Şahin: Arda’nın varlığı bize çok büyük bir enerji veriyor 26.12.2020 | 23:23
Erman Toroğlu: Ömer Bayram futbol sahtekarı 01:48
Erman Toroğlu: Ömer Bayram futbol sahtekarı 26.12.2020 | 23:09
Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı 03:50
Usta isimler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı 26.12.2020 | 22:37
Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor 00:49
Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor 26.12.2020 | 21:38
Abdurrahim Albayrak: Yüzde 100 penaltımız vardı 05:09
Abdurrahim Albayrak: Yüzde 100 penaltımız vardı 26.12.2020 | 21:20
Erman Toroğlu: Derbide gerilecek olan takım Galatasaray olur 00:38
Erman Toroğlu: Derbide gerilecek olan takım Galatasaray olur 26.12.2020 | 18:28
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler! 02:02
Galatasaray derbisi öncesi Trabzonspor'daki son gelişmeler! 26.12.2020 | 13:13

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İlk defa hakem hatasına kurban gitmiyoruz. Bu olayların Beşiktaş ile hiçbir alakası yok. Hakemin hatası. Benim kızdığım hakemin yaptığı değil, kaptanımın kırmızı kart görmesi" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA