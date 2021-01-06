Video Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video
06.01.2021 | 11:08

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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'den gündemi sarsacak transfer atağı! Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil Fenerbahçe yolunda...

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