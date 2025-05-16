Son Dakika: Fenerbahçe'den olağanüstü seçimli genel kurul kararı! | Video
Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kongrenin Eylül ayında yapılması planlanıyor. Fenerbahçe, olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor. Başkanlık seçimi ve Ali Koç’un yeniden adaylığı gündemde.
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