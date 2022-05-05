Son dakika: Levent Nazifoğlu Metin Öztürk'le ayrılığın perde arkasını A Spor'a açıkladı!
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Son dakika haberi... Galatasaray başkan adaylarından Metin Öztürk'le yollarını ayıran Levent Nazifoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Nazifoğlu ayrılığın perde arkasını ve yaşananları açıkladı. Öte yandan Nazifoğlu, "Metin Öztürk, Marcao, Kerem ve Nelsson'un 30 milyon Euro'ya satılmasını istedi" ifadelerini de kullandı. İşte o sözler...