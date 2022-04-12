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Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal... 12.04.2022 | 11:10
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Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video 11.04.2022 | 15:33
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Brezilya'da oynanan Nova Venecia - Desportiva ES maçında skandal bir olay yaşandı. Desportiva teknik direktörü Rafael Soriano, korner kullanılmadan önce ilk yarının sona erdirilmesine sinirlendi ve kadın yardımcı hakem Marcielly Netto'ya kafa attı. Desportiva Kulübü, maçta kırmızı kart gören Soriano'nun yaptığı çirkin hareket sebebiyle görevine son verildiğini açıkladı.