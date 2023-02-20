TFF resmen açıkladı! Erteleme maçları bu hafta oynanacak! İşte maç programı | Video

Türkiye Futbol Federasyonu ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor, Giresunspor Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Ümraniyespor-Adana Demirspor maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftada oynanacak maçların programı belli oldu.