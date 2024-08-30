Trabzonspor 1-1 St. Gallen (Penaltılar sonucu: 4-5) | MAÇ ÖZETİ

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında St. Gallen ile karşı karşıya geldi. İlk maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, uzatmalara giden bu mücadeleyi penaltılar sonucu 4-5 kaybetti ve Avrupa'ya havlu attı. İşte Trabzonspor-St. Gallen maçı özeti...