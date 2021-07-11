UFC'de Conor McGregor'un ayağı kırıldı! İşte o görüntüler | Video

UFC 264'te dünyaca ünlü kafes dövüşçüleri Conor McGregor ve Dustin Pourier arasındaki mücadeleyi, Conor McGregor'un ayak bileğinin kırılması sonucu Dustin Pourier kazandı. Acı içinde yere yığılan McGregor, ringte ayağına yapılan tedavi sonrasında verdiği röportajda Pourier'e küfürler yağdırıp meydan okudu ve rövanş için geri geleceğini belirtti!