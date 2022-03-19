Video Spor Ümit Milli Takım kadrosuna Arda Güler neden alınmadı! Tolunay Kafkas SABAH Spor'a böyle açıklamıştı
Ümit Milli Takım kadrosuna Arda Güler neden alınmadı! Tolunay Kafkas SABAH Spor'a böyle açıklamıştı

Ümit Milli Takım kadrosuna Arda Güler neden alınmadı! Tolunay Kafkas SABAH Spor'a böyle açıklamıştı

19.03.2022 | 12:38

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cuma günü İskoçya ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçının aday kadrosu belli oldu. Peki Arda Güler, kadroya neden dahil edilmedi? Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve genç takımlar sorumlusu Tolunay Kafkas, SABAH Spor'dan Ömer Faruk Özcan’a özel açıklamalar yapmıştı.

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İşte Tolunay Kafas'ın o açıklamaları:

Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takım oyuncusuydu biz onu U19'a indirdik.

Özellikle Arda Güler'i de U17 takımında oynatıp iki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz.

Ama tabi başka bir şey olursa, Arda ve Emirhan için de başka kapılar da her zaman açık.

2003-2005 grubumuza gerçekten çok büyük emekler sarf ettik 4 yıl boyunca. İki takımı da Avrupa Şampiyonası'na götürmek istiyoruz, umarım başarırız.

Bu oyuncular bunu yapacak hocalarıyla birlikte. Çok umutluyuz, heyecanlıyız...

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