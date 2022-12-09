Video Spor Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler!
Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler!

Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler!

09.12.2022 | 10:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Umut Nayir’den Şenol Güneş ve Mauro Icardi’ye övgüler! 03:49
Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler! 09.12.2022 | 10:29
Olaylı derbi için karar verildi! Göztepe ve Altay için hükmen mağlubiyet | Video 01:24
Olaylı derbi için karar verildi! Göztepe ve Altay için "hükmen mağlubiyet" | Video 09.12.2022 | 10:18
Serdar Dursun açıkladı! Ronaldo mu Messi mi? | Video 00:36
Serdar Dursun açıkladı! Ronaldo mu Messi mi? | Video 08.12.2022 | 10:53
Sakarya’da amatör maçta çıkan olaylar sonrası polisten, kulüp başkanına ceza | Video 00:42
Sakarya'da amatör maçta çıkan olaylar sonrası polisten, kulüp başkanına ceza | Video 07.12.2022 | 14:39
Bakan Kasapoğlu’ndan öğrencilere KYK burs ve kredi müjdesi Rakamlarla devrim yapacağız | Video 00:49
Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere KYK burs ve kredi müjdesi "Rakamlarla devrim yapacağız" | Video 07.12.2022 | 10:22
Bakan Kasapoğlu: Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık | Video 05:29
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık" | Video 07.12.2022 | 09:44
Fas’ın Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı | Video 03:47
Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı | Video 07.12.2022 | 08:36
Antalya’da Fenerbahçe’yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi! 00:26
Antalya'da Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi! 06.12.2022 | 13:54
Dili boğazına kaçan sporcuya erken müdahale hayat kurtardı | Video 01:29
Dili boğazına kaçan sporcuya erken müdahale hayat kurtardı | Video 05.12.2022 | 13:55
Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video 01:00
Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video 05.12.2022 | 08:47
Jorge Jesus: Sakatlıklar önemli oyuncularımızı takımdan ayrı tuttu | Video 04:26
Jorge Jesus: "Sakatlıklar önemli oyuncularımızı takımdan ayrı tuttu" | Video 04.12.2022 | 08:37
Marek Hamsik: 2 favorim var; Brezilya ve Arjantin | Video 05:17
Marek Hamsik: "2 favorim var; Brezilya ve Arjantin" | Video 01.12.2022 | 13:19
Acun Ilıcalı’dan Arda Güler açıklaması | Video 07:56
Acun Ilıcalı’dan "Arda Güler" açıklaması | Video 01.12.2022 | 08:57
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 01:48
Son Dakika: Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Video 30.11.2022 | 11:36
Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı 00:24
Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı 30.11.2022 | 10:04
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 00:37
Olaylı Göztepe-Altay derbisinde işaret fişekleri stada böyle sokuldu | Video 28.11.2022 | 15:21
İşte Göztepe-Altay maçında yaşananlar! Taraftar işaret fişeğiyle vuruldu, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 00:29
İşte Göztepe-Altay maçında yaşananlar! Taraftar işaret fişeğiyle vuruldu, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 28.11.2022 | 09:14
Göztepe-Altay derbisinde olay! Taraftara işaret fişeği atıldı, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 01:46
Göztepe-Altay derbisinde olay! Taraftara işaret fişeği atıldı, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video 28.11.2022 | 09:11
Süper Amatör Lig maçında talihsiz olay! Kalecinin kafatası çatladı | Video 05:11
Süper Amatör Lig maçında talihsiz olay! Kalecinin kafatası çatladı | Video 28.11.2022 | 08:50
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz kabri başında dualarla anıldı | Video 07:32
Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz kabri başında dualarla anıldı | Video 27.11.2022 | 13:40

Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir, Antalya kampında SABAH Spor editörü Ömer Özcan'a önemli açıklamalarda bulundu. Kampta daha çok taktiksel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Umut Nayir, Beşiktaş'a geri dönen Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de en beğendiği golcü olarak da Galatasaraylı Mauro Icardi'nin olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA