Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler!

Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir, Antalya kampında SABAH Spor editörü Ömer Özcan'a önemli açıklamalarda bulundu. Kampta daha çok taktiksel çalışmalar yaptıklarını söyleyen Umut Nayir, Beşiktaş'a geri dönen Şenol Güneş'e de övgüler yağdırdı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de en beğendiği golcü olarak da Galatasaraylı Mauro Icardi'nin olduğunu söyledi.