Uşakspor 0-1 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...
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