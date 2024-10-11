Video Spor Uşakspor 0-1 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)
Uşakspor 0-1 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)

Uşakspor 0-1 Bursaspor (MAÇ ÖZETİ)

11.10.2024 | 00:34

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bursaspor deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

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