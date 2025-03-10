Video Spor Zeki Uzundurukan açıkladı! "Hacıosmanoğlu bana "O, bir kere olur! Yabancı hakem konusu kapandı" dedi" | Video
Zeki Uzundurukan açıkladı!

Zeki Uzundurukan açıkladı! "Hacıosmanoğlu bana "O, bir kere olur! Yabancı hakem konusu kapandı" dedi" | Video

10.03.2025 | 15:42

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Yabancı hakem tekrar gelecek mi?" tartışmalarına canlı yayında nokta koydu. Zeki Uzundurukan'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştuğunu ve "O, bir kere olur. Yabancı hakem konusunu kapattık" dediğini aktardı.

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