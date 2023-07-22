Video Üvey Anne Üvey Anne 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Ayaklarıma kapanmadan ben bu eve bir daha adımımı atmam!" | Video
Üvey Anne 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Üvey Anne 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Ayaklarıma kapanmadan ben bu eve bir daha adımımı atmam!" | Video

22.07.2023 | 10:34

Üvey Anne 5. Bölüm 2. Fragmanı ATV ile yayında. Ömer'in başına gelenlerden sonra Faruk evdekilerden hesap sorar. Serap Faruk'tan hiç ummadığı bir tepki alınca hemen tutum değiştirir ve güya evdekileri korumak adına tüm suçu üstlenip evden ayrılır! Peki Serap bir daha o eve geri dönecek mi? merak konusu. Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen dizi güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla takip edilmeye devam ediyor. Üvey Anne 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. İşte, ATV Üvey Anne 5. Bölüm 2. Fragmanı izle!

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