Yaban Çiçekleri 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Ona olan aşkını görmemek için kör olmak lazım" | Video
Yapımını O3 Medya'nın, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" heyecan ve temposu yüksek bir bölüm ile ekran yolculuğuna başladı. Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Yaban Çiçekleri samimi ve sıcak anlatımı ile dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
00:43
Yaban Çiçekleri 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı: "Sen korkağın tekisin!" 25.03.2024 | 23:36
01:57
Yaban Çiçekleri 1. Bölüm: Ela ve Kılıç birbirini yıllar sonra görüyor! 25.03.2024 | 21:47
01:28
Yaban Çiçekleri 1. Bölüm: Saklanmış Sırlar... 25.03.2024 | 21:40
00:53
Yaban Çiçekleri 1. Bölüm Fragmanı İZLE! Bu akşam ATV'de başlıyor | Video 25.03.2024 | 07:28
00:20