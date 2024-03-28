Yaban Çiçekleri 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Ona olan aşkını görmemek için kör olmak lazım" | Video

Yapımını O3 Medya'nın, atv'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" heyecan ve temposu yüksek bir bölüm ile ekran yolculuğuna başladı. Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Yaban Çiçekleri samimi ve sıcak anlatımı ile dikkat çekti.