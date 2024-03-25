Yaban Çiçekleri bu akşam başlıyor! Akın Akınözü "Kılıç" karakterine hayat veriyor | Video

Türkiye’nin genç ve yakışıklı oyuncularından Akın Akınözü ve güzel oyuncu Aslıhan Malbora’nın başrollerinde yer aldığı Yaban Çiçekleri bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizide, Kılıç rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akınözü, karakterini şöyle anlattı; “Kılıç, geleneksel ve kasabanın köklü bir ailesinden geliyor. Dürüst, güvenilir, kendi doğruları olan, bunlardan da taviz vermeyen ve asıl serveti ilişkileri olan, güçlü bir karakter. Okumaya gittiği İstanbul’daki şehir hayatının, kendi kasaba değerleri ile uyuşmaması yüzünden memleketine geri dönüyor. Bu da okumaya birlikte gittiği çocukluk aşkı Ela ile aralarına giren ilk ciddi engellerden biri oluyor. Sonradan her ikisi de başka yönlere gitse de beklenmedik bir gelişme Kılıç ve Ela’yı yine bir araya getiriyor.”